(Özel) E-5 Kartal’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı anlar kamerada

Kartal E-5 karayolunda üstgeçidi kullanmak istemeyip kuralsız bir biçimde yolun karşısına geçmek isteyen gence hızla gelen motosiklet çarptı. Çarpma sonucu yaralanan genç yere yığılırken, motosiklet sürücüsü de birkaç saniye sonra motosikletinden düştü. Hem yayanın hem de motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazaya şahit olan bir görgü tanığı, “Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Yani normal olan bir insan yapmaz. Yazık günah motorcuya. Biz de burada kuryeyiz. Bu şartlarda aslında hani çalışmak zor. İnsanlardan, arabalardan saygı istiyoruz. Üst geçit varken yoldan karşıya geçmeye çalışıyor. Katil bariyer işte gördüğünüz gibi hep diyorlardı. İkisinin de durumu çok kötü. Allah şifa versin” dedi.Öte yandan hem yayanın hem de kendisine çarpan motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı feci kazanın yaşandığı o anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.