(Özel) E-5’te çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolcuğu kamerada

E-5 karayolu Küçükçekmece mevkiinde seyir halindeki kamyonetin kasasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocukların hiçbirinde maske olmadığı gözlendi.

(Özel) E-5’te çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolcuğu kamerada
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E-5 karayolu Küçükçekmece mevkiinde seyir halindeki kamyonetin kasasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocukların hiçbirinde maske olmadığı gözlendi.

Küçükçekmece E-5 karayolunda hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dün yolda seyreden kamyonetin kasasında bulunan 5 çocuk kameralara yansıdı. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan kamyonetin arkasında yolculuk yapan 4’ü erkek, 1’i kız olan çocuklar birbirleriyle şakalaşıp güldü. Yüzlerinde de maske olmayan ve kendilerince eğlenen çocuklar, riskli bir şekilde kamyonetin arkasında yolculuk yapmaya devam etti.
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