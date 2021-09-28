(Özel) E-5’te yola atlayıp karşıya geçmeye çalışan gençler kamerada

İstanbul Pendik E-5 karayolunda üst geçit kullanmak yerine yola atlayıp yolun karşısına geçmeye çalışan gençler yürekleri ağza getirdi. Gençlere çarpmamak için otomobil sürücüleri yolda durmak zorunda kalırken gençler ise umursamadan yollarına devam etti. O tehlikeli anlar kameraya anbean yansıdı.
Gençlerin E-5 karayoluna atlayıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde E-5’e atlayan iki genç yoldan geçen araçlara aldırmadan yolun karşısına koşarak geçmeye çalışıyor. Sürücüler ise gençlere çarpmamak için ani fren yapıyor.