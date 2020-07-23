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(Özel) Elektrik direği havai fişek gibi patladı

SULTANBEYLİ’DE BİR ELEKTRİK DİREĞİNDE ADETA HAVAİ FİŞEK GİBİ PATLAMALAR MEYDANA GELDİ. ELEKTRİK DİREĞİNİN ART ARDA PATLAMASI NEDENİYLE PANİĞE KAPILAN VATANDAŞLAR, YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ.

(Özel) Elektrik direği havai fişek gibi patladı

Sultanbeyli’de bir elektrik direğinde adeta havai fişek gibi patlamalar meydana geldi. Elektrik direğinin art arda patlaması nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi’nde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde bilinmeyen bir nedenle patlamalar meydana geldi. Adeta havai fişek gibi art arda meydana gelen patlamalar nedeniyle çevredekiler panik yaşadı. Vatandaşlar yanan elektrik direğine yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Direğin altında park halindeki otomobillere yangının sıçramaması ise olası bir faciayı önledi.

Elektrik direğinin patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde elektrik direğinde art arda patlamalar oluyor. Vatandaşlar da yangın söndürme tüpüyle müdahale ediyor.

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