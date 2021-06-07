(ÖZEL) Esenler’de apartmandan 30 çift ayakkabı çalan hırsız kamerada

Esenler’de bir apartmandan 30 çift ayakkabı çalan hırsız kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 04.00 sıralarında Esenler Yüzyıl Mahallesi 601 çıkmaz sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, orta yaşlarda bir adam sokağa gelerek binaların kapılarını yoklamaya başladı. Bir binanın kapısının açık olduğunu gören şahıs hızla içeri girdi. Eli boş bir şekilde binaya giren ayakkabı hırsızı bir buçuk dakika içinde elinde ayakkabı dolu iki poşet ile dışarı çıktı. Ayakkabı hırsızının yaklaşık 30 çift ayakkabı çaldığı öğrenildi. Polis ekipleri ayakkabı hırsızının yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızın ayakkabıyı çalmak için binaya girdiği anlar kamerada

Hırsızın ayakkabıları çalmak için binaya girdiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın kapıları yokladığı ve bir binanın kapısını açık görünce içeriye girip elinde poşetlerle çıktığı görülüyor.

“Mahalleye dadanan hırsız, açık kapıları görünce giriyor”

Ayakkabısı çalınan Kerem Küçük, “Olay gece 4.00 sularında oldu. Mahalleye dadanan bir hırsız kapıyı açık görüyor kapıya geliyor. Ayakkabıları toplayıp gidiyor. 30-40 tane ayakkabı alıyor. Daha önce diğer binalarda da oldu. İlk şuradaki binaya girmeye çalışmış, orası açık olmayınca bizim binaya girmiş” dedi.

“Sabah işe gidecekken ayakkabıların olmadığını fark ettik”

Samer Yavuz ise, “Biz evde yatıyorduk sabah kalktık işe gidecekken sabah kalktığımızda ayakkabılar yoktu. Kamera kaydına falan baktık. Önce geliyor şu evi zorluyor kapısını. Sonra gelip kapının açık olduğunu görüp bu binaya giriyor. Elinde poşet yoktu giderken iki poşet ile çıkıyor. Bir anda aşağıya doğru kaçıyor. 30 kadar ayakkabı çaldı ayakkabılar da iyiydi” şeklinde konuştu.