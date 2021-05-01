banner4227

(Özel) Esenler’de bekçilere zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Esenler’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma yasağına uymayan bir kişi, kendini uyaran bekçilere zorluk çıkardı. O anlar kameralara yansıdı.

(Özel) Esenler’de bekçilere zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı
banner3909

Esenler’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma yasağına uymayan bir kişi, kendini uyaran bekçilere zorluk çıkardı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Esenler Ninehatun Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta devriye görevini yürüten gece bekçileri korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma yasağı olmasına rağmen dışarıda bulunan bir şahsı fark etti. Gece bekçilerinin şahsa neden dışarıdasın sorusu üzerine bekçilere zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı.

Olay yerine sevk edilen polis aracına bindirilen şahıs daha sonra ifadesi alınması üzerine karakola götürüldü.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
(Özel)- Kadıköy’de, sanatçı Ozan Musluoğlu’nun...
(Özel)- Kadıköy’de, sanatçı Ozan Musluoğlu’nun...
  1. ASAYİŞ

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841