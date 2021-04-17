(Özel) Esenyurt’ta 11 ve 13 yaşındaki kız arkadaşlardan haber alınamıyor

Avcılar’dan Esenyurt’taki arkadaşının evine giden ve buradan arkadaşıyla birlikte ayrıldıktan 24 saattir haber alınmayan 11 yaşındaki Kardelen Koçak ve 13 yaşındaki Elif Baysu her yerde aranıyor. Kızı Elif’ten haber alamayan anne fenalaşırken, babası ise kızına seslenerek, “Kızım neredeysen gel biz seni özlüyoruz” dedi.
Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde oturan Elif Baysu (13), Balıkyolu Mahallesi’nde ikamet eden arkadaşı Kardelen Koçak’ın evine misafirliğe gitti. İddiaya göre, ikili buradan bir süre zaman geçirdikten sonra Koçak, Baysu’yu evine bırakmak istedi, öğleden sonra evden ayrılan iki arkadaştan bir daha kimse haber alamadı. Telaşlanan Baysu ve Koçak aileleri duruma polise bildirirken iki arkadaş polis tarafından da her yerde aranıyor.
Elif Baysu’nun annesi fenalık geçirdi
Elif Baysu’nun babası Hasan Baysu ise yaşanan olayı anlatarak kızına seslendi. Baysu, “Gittik etrafa baktık bulamadık. Kızım neredeysen gel biz seni özlüyoruz. Biz sana bir şey demedik. Senin hiçbir sorunun yok. Çık gel neredeysen bize haber ver” diye konuştu.Öte yandan, Elif Baysu’nun annesi Temam Baysu ise röportaj öncesinde fenalık geçirdi. Baysu’nun yakınları gözü yaşlı anneyi ayıltmak için yardımcı oldu.