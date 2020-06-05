Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesi evdeyken 15 aylık Hümeyra M. 3’üncü katta bulunan evlerinin balkonuna çıktı. Bir süre sonra aşağıya sarkan Hümeyra isimli bebek balkondan beton zemine düştü. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri minik Hümeyra’yı hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olduğu öğrenilen minik kızın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
(ÖZEL) Esenyurt’ta 15 aylık bebek 3’üncü kattan düştü
ESENYURT'TA 15 AYLIK KIZ BEBEĞİ 3'ÜNCÜ KATTAKİ EVLERİNİN BALKONUNDAN BAHÇE KATTAKİ BETON ZEMİNE DÜŞTÜ. AĞIR YARALANAN BEBEK HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.
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