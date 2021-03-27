(Özel) Esenyurt’ta Afrikalıların korona partisine polis baskını

Esenyurt’ta gece saatlerinde bir restoran içerisinde eğlence düzenlendiği ihbarını alan polis ekipleri, baskın düzenledi. Partiye katılan ve saklanırken yakalanan yabancı uyruklu şahıslara ceza yağarken, alkol ile ellerini yıkadıkları görüntüleri sosyal medyadan paylaşmaları da hayretler içinde bıraktı. Eğlenceye katılan bir kişi, “Dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yalan yok” dedi.
“Dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yala yok”
Mekanın sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi “Polisin yetkisi var kapıyı vurdu mu açacaksın. Ama herkes polisten korkar tabi. Dernek toplantımız vardı. Satış yoktu. Miss Uganda benzeri bir şey yapmadık ama dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yalan yok” dedi.Restoran çalışanı olduğunu söyleyen bir kişi ise restoranın tanıtım amaçlı olarak açık olduğunu ifade ederek kendilerini savunmaya çalıştı. Ancak bu savunma da cezadan kaçmaları için yeterli olmadı.