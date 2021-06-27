(Özel) Esenyurt’ta alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı

Esenyurt’ta alkollü sürücü, polis ekiplerinin ehliyet sormasına tepki göstererek zorluk çıkardı. Dakikalarca polis ekiplerinin işlerini yapmasına engel olan alkollü sürücü gözaltına alındı.Olay, dün gece Akevler Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, aracıyla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin ehliyet istemesi üzerine duruma sinirlenen alkollü şahıs, polis ekiplerine bağırmaya başladı. Alkollü sürücünün bu tepkisi üzerine polis ekipleri şahsı karakola götürmek istedi fakat bu sefer de şahıs polis ekiplerine direndi. Dakikalarca süren uğraş neticesi gözaltına alınan şahıs, karakola götürülerek hakkında işlem başlatıldı. O arbede anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.