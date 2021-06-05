(Özel) Esenyurt’ta bisikletli çocuğa araba çarpma anı güvenlik kamerasında

Esenyurt’ta 5 yaşındaki bisikletli çocuğa ara sokaktan çıkarken araba çarptı. Kazaya karışan kadın sürücü kaçarken yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, dün öğle saatlerinde Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ara sokaktan çıkan 5 yaşındaki bisikletli erkek çocuğuna hızla gelen kadın sürücü çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk bisikletten yola fırladı. Sürücü ise bir an duraksadıktan sonra kaçtı. Çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koştu. Çocuk kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı ve kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Aile kaza sonrası sürücüden şikayetçi olmadı
Öte yandan ailenin kaza sonrası sürücüden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerasındaKaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun bisikletle yola çıkışı ve sürücünün çocuğa vurması yer aldı. Görüntülerin devamında ise kadın sürücünün bir süre duraksadıktan sonra olay yerinden kaçması görülüyor.