(Özel) Esenyurt’ta çiçek satıcıları arasında bıçaklı kavgası: 2 yaralı

Esenyurt’ta çiçek satıcıları arasında çıkan bıçaklı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. İki kişinin bıçakla yaralandığı kavgada, kadın öfkesini karşı tarafın aracının camlarını sopayla kırarak çıkardı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.
Kadın, öfkesini araçtan çıkardıKavga sonrası yakınının yerde kanlar içinde kaldığını gören bir kadın öfkesini karşı tarafın aracından çıkardı. Eline sopa alan kadın aracın tüm camlarını kırdı. Yerde kanlar içinde kalan bir yaralılardan birisinin ambulansla hastaneye gittiği öğrenildi. Diğer yaralı ise taksiyle hastaneye götürülürken hayati tehlikelerinin bulunmadığı söylenildi.