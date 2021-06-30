(Özel) Esenyurt’ta gündüz vakti korku dolu anları

Esenyurt’ta alkollü olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şahıs, 3 kadının olduğu eve “üzerimde silah var” diyerek girdi. Kadınlar, kendilerini kilitlediği odada polise haber verirken şahıs polislerin ikna etmesiyle evde çıkarılıp gözaltına alındı.
“Polisler geldi balkona tırmandılar”
Yaşananları anlatan çevredeki esnaflardan Doğukan Irmak, “Adam içeriye girmiş kadınlar varken. Polisler geldi balkona tırmandılar olmayınca itfaiyeyi de aradılar. Daha sonra adamı ikna edip kapıdan aldılar. Adam evde kadınları rehin almıştı. Yabancı uyrukluydu” dedi.Olayın yaşandığı anda apartmanda olan Mısır uyruklu bir diğer şahıs ise, “Bir adam gördüm kapıda. Adam elini cebine koydu silah varmış gibi. Ama silahı yoktu. Adam sarhoştu. Sonra adam ilk açılan kapıdan içeriye girdi kadınların olduğu. Kapıyı kilitledi. Sonrada polis çağırdık adamı aldılar” diye konuştu.