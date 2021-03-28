(Özel) Esenyurt’ta hareketli dakikalar

Esenyurt’ta polis, Sancaktepe’den kaçan hırsızlık şüphelilerini kiralık aracın takip sistemi sayesinde Esenyurt’ta kıskıvrak yakalandı. Yaşanan heyecanlı anlar hem cep telefonu hem de güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayı gören bir vatandaş, “ Saat 3 buçuk 4 sıralarında silah sesi geldi. Balkona çıktığımda bir tane polis aracı vardı. Polisler apar topar topladı hepsini. Yaralı falan görmedik. Silah sesi duyduk. Hepsi 15 - 20 dakika içerisinde olup bitti” dedi.
Yaşanan anlar güvenlik kamerasındaGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde polisin aracın önünü kesmesi ve sonrasında ise araçlardan inerek şüphelileri etkisiz hale getirmeleri yer alıyor.