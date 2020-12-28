(Özel) Esenyurt’ta kaçak doğumhane skandalındaki doktorun ifadesi ortaya çıktı

Esenyurt’ta apartman dairesini kaçak doğumhaneye çeviren ve ailelere bebekleri için “bakamıyorsunuz satalım”diyen sözde doktorun ifadesi ortaya çıktı. Sözde doktor emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederken, “Hacamat için açmıştık” dedi. Sözde doktor ifadesinde doğumhane sedyesinin oda da olmasıyla ilgili olarak ise,“ Bir arkadaşım emanet bıraktı” diye konuştu.
İfadeleri ortaya çıktıŞüphelilerden sözde doktor Ö.K.’nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Ö.K. emniyetteki ifadesinde suçlamaları ret etti. K. ifadesinde ayrıca içeride sırada bulunan doğum sedyesi sorulduğunda, “Bir arkadaşım emanet bıraktı. Burayı hacamat için açtım” dedi.