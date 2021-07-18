(Özel) Esenyurt’ta kamyon arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Esenyurt’ta kamyon arkasında tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi. Bir nakliye kamyonun arkasında bulunan basamakta yolculuk yapan iki şahıs görenlere pes dedirtti.Olay, dün Bağlarçeşme Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı’nda meydana geldi. İki şahsın seyir halinde bulunan bir kamyondaki tehlikeli yolculuğu görenlerde büyük korku uyandırdı. Şahıslar, bir nakliye kamyonunun arkasında bulunan basamağa oturarak yolculuk yaptı. Durumun vahametini fark etmeyen şahıslar, insanların bakışlarına aldırmadan yolculuklarına devam etti. Şahısların tehlikeli yolculuk anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.