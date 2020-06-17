(Özel) Esenyurt’ta korkunç olay

Esenyurt’ta 8 aylık bebek 3’üncü kattaki evlerinin cam kenarındaki korkuluktan aşağıya düştü. Ağır yaralanan bebek hastaneye kaldırıldı.
Olayı gören vatandaşlar bir anda ses duyduklarını ve bebeğin yerde yattığını gördüklerini anlattı.
ESENYURT'TA 8 AYLIK BEBEK 3'ÜNCÜ KATTAN AŞAĞI DÜŞEREK AĞIR YARALANDI
Esenyurt’ta 8 aylık bebek 3’üncü kattaki evlerinin cam kenarındaki korkuluktan aşağıya düştü. Ağır yaralanan bebek hastaneye kaldırıldı.
Olayı gören vatandaşlar bir anda ses duyduklarını ve bebeğin yerde yattığını gördüklerini anlattı.