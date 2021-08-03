(ÖZEL) Esenyurt’ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt’ta bir iş yerinin önündeki park tartışması silah ve sopalı kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine saldırdığı ve etrafın savaş alanına döndüğü olayda ise iki kişi yaralandı. Yerlerde kavgada kırılan sopalar ve mermi çekirdekleri kavganın boyutunu gösterirken, o anlar kameralara yansıdı.
Kavga anları kameradaİki grubun silah ve sopalarla birbirlerine saldırdığı kavgada etraf adeta savaş alanına döndü. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan olayda, araçtan inerek silah çeken şahısların yerde dövüldüğü anlar görüntülendi. Çevrede esnaf olan bir vatandaş ise olayı, “Kavga edenler bizim burada esnaf arkadaşlarımız. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlamadık, bir anda kaldırıma park etme mevzusu yüzünden tartışma başladı. Araçtaki şahısların silah çekmesiyle kavga başladı” diyerek anlattı.