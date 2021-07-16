(Özel) Esenyurt’ta pazarcıların kavgası kamerada

Esenyurt’ta pazarcılar arasında çıkan kavgada pazar savaş alanına dönerken, kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, dün Esenyurt’ta bulunan bir pazar yerinde meydana geldi. Pazarcılar arasında başlayan tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda onlarca pazarcı birbirlerine girdi. Bazı pazar tezgahlarının da kırıldığı kavga, çevredeki diğer pazarcı ve vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Pazarcıların kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.