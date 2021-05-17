(Özel) Esenyurt’ta sokakta oynayan 7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı

Esenyurt’ta sokakta oynayan 7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Aracın altında metrelerce sürüklenen çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi 2679 Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre sokakta arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 7 yaşındaki Elif Kızıltaş, bir anda yola atlayarak sokaktan geçen arabanın altında kaldı. Kazada ağır yaralanan çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından aracın altından çıkarılarak aynı araca konuldu. Bu sırada çocuğun ailesi aşağıya inerek araca saldırdı. Araç sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı ve çocuğu hastaneye yetiştirdi. 7 yaşındaki Kızıltaş’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sokakta bulunan yeşil alanın fabrika tarafından işgal edildiğini iddia eden mahalleli, çocukların sokakta oynamak zorunda kaldığını söyleyerek fabrikaya isyan etti.

“Çocuğun ağzından kan geliyordu”

Kaza anını gören Hakkı Tekin ”Araba geliyordu aşağıdan çok hızlı değildi. Çocuk önüne atladı. Çocuk arabanın altına düştü sonra 5-6 metre sürükledi buraya kadar. Çocuk orada oturuyordu bir anda fırladı. Aracın altında kalan çocuğu biz aldık. Adam da hemen indi aldı. Çocuğun ağzından kan geliyordu” dedi.

“Yeşil alan var ama buradaki fabrika kamyonlarını çekiyor buraya”

Aynı sokakta yaşayan Cemalettin Bilgin ise fabrikanın yeşil alanı işgal ettiğini söylerken, ”Bizim çocuklarımızın oynayacak yeri yok. Mahalle kalabalık, çocuklar hep bu sokakta oynamak zorunda. Burada belediyenin yeşil alanı var ama fabrika kamyonlarını çekiyor buraya. Çocuklarımıza daha da başka oynamaya yer yok. Arabaların da çoğu hızlı geçiyor. Fabrika buradaki kaldırımı da kapatmış kendisi kullanıyor. Çocuklar buraya iniyor bekçi bağırıyor izin vermiyor. Ne yapacağız kardeşim biz?” şeklinde konuştu.