(Özel) Esenyurt’ta tekme tokat laf atma kavgası kamerada

Esenyurt’ta mahallede oturan gençler ile yabancı uyruklu bir grup arasında çıkan laf atma tartışmasında ortalık birbirine girdi. İki grup arasında boks ringini aratmayan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz akşam Üçevler Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta oturan mahallenin gençleriyle yabancı uyruklu bir grup arasında laf atma tartışması başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup birbirlerine tekme tokatlı saldırmaya başladı. Kimin kime vurduğu belli olmayan kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Konu ile ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.