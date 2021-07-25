(ÖZEL) Esenyurt’ta tüyler ürperten şüpheli ölüm

Esenyurt’ta bir kişi, E5 Karayolu Bizimkent Köprüsü’nün korkuluklarına ip ile asılmış şekilde bulundu. Öldüğü tespit şahsın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, olay saat 02.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi E5 Karayolu Büyükçekmece istikametinde bulunan Bizimkent Köprüsü’nde meydana geldi. Köprünün korkuluklarında bir şahsın ip ile asılı halde olduğu görüldü. İp ile demir korkuluklara asılı halde duran şahsı görenler durumu polisi ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, korkuluklara ip ile asılı halde bulunan şahsın öldüğünü tespit etti. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.