(Özel) Esenyurt’ta yabancı uyruklular ile vatandaşlar arasında tekme tokat gürültü kavgası kamerada

Esenyurt’ta yabancı uyruklu vatandaşların gürültü çıkardığı iddiası üzerine apartmandaki diğer vatandaşlarla kavga çıktı. Ortalığın karıştığı kavga anı saniye saniye kaydedildi.

(Özel) Esenyurt’ta yabancı uyruklular ile vatandaşlar arasında tekme tokat gürültü kavgası kamerada

Esenyurt’ta yabancı uyruklu vatandaşların gürültü çıkardığı iddiası üzerine apartmandaki diğer vatandaşlarla kavga çıktı. Ortalığın karıştığı kavga anı saniye saniye kaydedildi.

Olay akşam saatlerinden Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre apartman dairesinde Afrikalılar tarafından gürültü çıkarıldı. Duruma sinirlenen vatandaşlar gürültü yapan yabancı uyruklular ile tartışmaya başladı. Apartmanda çıkan tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kavgayı ayırarak tarafları polis merkezine götürdü. Polis olayla ilgili işlem gerçekleştirdi. Sokak ortasındaki kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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