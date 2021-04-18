(Özel) Esenyurt’ta yaralı kedinin vurulduğu ortaya çıktı

Esenyurt’ta yürümekte zorlandığı için tedavi altına alınan kedinin silahla vurulduğu ortaya çıktı. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hemen ameliyata aldığı kedi başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu.Esenyurt’ta bir hayvansever, 21 Mart’ta Turgut Özal Mahallesi 29. Sokak’ta bir kediyi ağır yaralı ve yürümekte zorlanırken görünce ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı kediye ilk müdahaleyi burada yaptı. Ardından yaralı kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Yapılan detaylı incelemelerin ardından röntgen çeken ekipler, büyük bir şok yaşadı. Sinir bölgesine kurşun isabet ettiği görülen kedi hemen ameliyata alındı. Veterinerlerin yaptığı başarılı ameliyatla kurşun kedinin vücudundan çıkarıldı. Kedinin vücudundan çıkarılan kurşun hayrete düşürürken, kurşunun acısıyla bitkin düşen kedi de ameliyatla birlikte rahatladı. Tedavi sürecinde geçirdiği ameliyatların ardından gerekli rutin kontrolleri de yapılan kedinin sağlığına kavuştuğu öğrenildi.