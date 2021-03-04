(Özel) Esenyurt’ta yaşanan silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt’ta geçtiğimiz hafta yaşanan silahlı çatışmaya ait görüntüler ortaya çıktı. Araba kiralama işi yapan iki grup arasında çıkan, “kusurlu araç sattın” kavgasında silahlar konuşmuş, 4 kişide yaralanmıştı. Olaya karışan 8 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 00:45 sıralarında D-100 karayolu Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında ticari ilişki bulunan iki grup “kusurlu araç satışı” iddiasıyla karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma ile başlayan kavga silahların çekilmesiyle çatışmaya döndü. Bu yaşanan olayda 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

“Ataşehir’den taksiyle geldiler”

Yaşanan çatışma ile ilgili Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, olaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan iki grubun araba alım-satım işi yaptığı tespit edildi.

Aralarında gerçekleşen araç satış işlemi sonrasında “kusurlu” araç satışı olduğunu iddia eden grup Ataşehir’den taksi tutarak Esenyurta geldi. Sözlü tartışma ile başlayan kavga, silahların çekilmesiyle çatışmayla dönüşmüş 4 kişinin vurulmasıyla son bulmuştu.

Çatışma anları kamerada

Yaşanan olaylar ise çevredeki bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Taksi ile araba satın aldıkları kişilerin iş yerinin önüne geldikleri görülüyor. Bir süre konuşan grup daha sonra tartışmaya başlayıp kavga ediyorlar. Kavganın büyümesiyle iki grup silahlarına davranarak birbirlerine ateş ettikleri görülüyor.