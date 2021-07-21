(ÖZEL) Esenyurt’ta zehir tacirleri nefes kesen operasyonla yakalandı

Esenyurt’ta iki zehir taciri, film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca sonunda yakalandı. Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı şahıslar, önce polis aracına sonra ise çevredeki diğer araçlara çarparak kaçmaya çalıştı. Ekiplerinin, aracın tekerlerine ateş etmesi sonucu araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan şahıslar, kısa sürede yakalandı. Zehir tacirlerinin yakalanma anı kameralara yansıdı.
Şahıslar, polis ekiplerin film sahnelerini aratmayan kovalamacası sonucunda kıskıvrak yakalanırken, aracın içinden 108 gram eroin ve bir adet tabanca bulundu.Ekiplerin kelepçeleyerek gözaltına almak istediği zanlılar, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Gözaltına alınmaktan kaçamayan şüpheliler, yaka paça polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.