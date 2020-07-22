(Özel) Eşiyle tartıştı, sinirinden evini kundakladı

Pendik’te eşi ile tartışan bir şahıs, öfkesine yenik düşünce evini ateşe verip kaçtı. Mahalleli, gece saatlerinde yanan evi söndürmek için seferber oldu. Yangın esnasında evin boş olduğu öğrenildi.

Olay, Pendik Kavakpınar Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre eşi ile sorunları olan İsmail A., yaşadıkları tartışmanın ardından sinirlerine hakim olamadı. İsmail A. evinde kimse olmadığı gece saatlerinde evini yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Şahıs evini kundakladıktan sonra hızla uzaklaştı. Evden ara ara gelen patlama seslerini duyan vatandaşlar durumu fark ederek yangına müdahale etmeye başladı. Vatandaşlar su dolu bidonlarla yangını söndürmeye çalışırken olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin de müdahalesiyle söndürülürken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Evini kundaklayan İsmail A. isimli şahsı polis tarafından arama çalışmaları başlatıldı.