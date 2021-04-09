(Özel) Eski sevgilisi Ayşegül Çınar’a bir ay yaklaşamayacak

Oyuncu Ayşegül Çınar daha öncesinde, aracına uyuşturucu koyduğunu iddia ettiği eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu için mahkemeye başvurarak koruma kararı aldırdı.

Polis ekipleri, oyuncu Ayşegül Çınar’ın aracını geçtiğimiz Mart ayında ihbar üzerine Beşiktaş’ta durdurmuş ve arama yapmıştı. Aramada, Çınar’ın aracında 20 gram uyuşturucu madde bulunmuştu. Gözaltına alınan Çınar ifadesinde, uyuşturucuyu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun intikam almak amacıyla aracına koymuş olabileceğini söylemişti. Adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çınar, avukatı Serdar Öktem aracılığıyla geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak eski sevgilisi Çalıkoğlu’na karşı koruma talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Furkan Çalıkoğlu hakkında önleyici tedbir uygulanmasına karar verdi.

Çınar’a 1 ay boyunca yaklaşamayacak

Mahkeme kararında, Çalıkoğlu’nun Ayşegül Çınar’a karşı 1 ay süre ile şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılamaya yönelik söz ile davranışlarda bulunmamasına hükmetti. Kararda, Furkan Çalıkoğlu’nun Çınar’ın konutuna yaklaşmamasına ve Çınar’ı iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmedildi.

Öte yandan kararda, tedbir kararının ihlali halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanabileceği hatırlatıldı.