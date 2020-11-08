(Özel) Etiler’de spor yapan adam caddede dehşeti yaşadı

Etiler’de sabah spor yapan bir adama koşarak yolun karşısına geçtiği esnada lüks otomobil çarptı. Kaza sonucu yere savrulacak yaralanan ve acı içerisinde feryat eden adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
SPOR YAPAN ADAMA CADDE ÜZERİNDE SEYREDEN LÜKS OTOMOBİL ÇARPTI
Etiler’de sabah spor yapan bir adama koşarak yolun karşısına geçtiği esnada lüks otomobil çarptı. Kaza sonucu yere savrulacak yaralanan ve acı içerisinde feryat eden adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.