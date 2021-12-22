(Özel) Evinde düşüp bayılan kadını böyle kurtardılar

Bursa’da yalnız yaşadığı evinde düşüp bayılan yaşlı kadın, 3. kattaki evine merdivenli sepetle giren itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Olay, Kükürtlü Caddesinde yaşandı. 76 yaşındaki Sevinç Sinop, tek başına yaşadığı evinde düşüp başını vurunca baygınlık geçirdi. Ayağa kalkamayan yaşlı kadın, cep telefonundan polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaşlı kadın kapıyı açmak için kalkamadığını söyleyince, olay yerine itfaiye çağrıldı. Merdivenli araçla kurtarma operasyonuna dahil olan itfaiye erleri, merdivenle çıktıkları 3. kattaki odanın penceresini söküp, yaşlı kadını pencereden sepete alarak aşağıya indirdi. Sevinç Sinop, 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.