(Özel) Eyüpsultan’da manevra yapan beton mikseri devrildi

Eyüpsultan’da manevra yapan beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kaza esnasında sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, beton mikserinin devrildiği o anlar kameraya yansıdı.
O anlar kamerada
Sürücüsünün manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen beton mikserinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde geriye doğru gelmeye çalışan beton mikserinin daha sonra binanın duvarına çarparak devriliyor.Kaza sonrası devrilen beton mikseri olay yerine çağrılan vinç yardımıyla 2 saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.