(Özel) Fatih’te 15 bin TL değerindeki telefonu böyle çaldı

Fatih’te döviz bürosundaki yoğunluğu fırsat bilen bir şüpheli, veznede işlem yapan genç kadının cebindeki 15 bin TL değerindeki telefonu tırnakçılık yöntemiyle çalarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Hırsızlık anı kameradaDöviz bürosunda gerçekleşen hırsızlık saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli kişi veznede işlem yapan kadının arkasında sıra bekliyor. Kalabalığı fırsat bilen şüpheli kadının cebinden telefonu alarak kayıplara karışıyor.