(Özel) Fatih’te akıllara durgunluk veren olay

Fatih’te sahte arama emriyle bir kuyumcu dükkanını basan biri polis memuru 5 şüpheli, dehşet saçtı. İş yeri çalışanını bacağından yaralayan zanlılar, olay yerinden kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.
İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, iş yeri çalışanları tarafından yakalanan şüpheli polis memuru A.D.’yi gözaltına aldı. İş yerinden kaçmayı başaran Ş.K. ise bir sokak ilerideki otoparka gizlendi. Polis ekiplerinin takibi sonucu Ş.K. da saklandığı otoparkta yakalandı. Olayla ilgisi olduğu öğrenilen diğer 3 şüpheliyle ilgili çalışmalar sürüyor.
Hırsızların kaçma anı kameradaGüvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlılar iş hanından koşarak uzaklaşan, çalışanlar ise şüphelileri kovaladığı görülüyor.