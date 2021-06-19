(ÖZEL) Fatih’te Arap turistler Çeçen turisti böyle soydu

Fatih’te bir döviz bürosuna para çekmek için gelen Çeçen turist ve eşi, 3 Arap turist tarafından soyuldu. Oyalama marifetiyle bebek arabasında bulunan ve içerisinde bin euro ile bir miktar dövizin bulunduğu çantanın çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlık anı kameradaDöviz bürosunda gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde döviz bürosuna gelen Çeçenistan uyruklu turistlerin sıra beklediği esnada üç Arap turistin yanlarına yaklaştığı ve eşinin arkasında sıra bekleyen kadını oyalayarak bebek arabasında bulunan çantayı el çabukluğuyla alarak döviz bürosundan uzaklaştıkları görülüyor.