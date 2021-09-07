(Özel) Fatih’te evden hırsızlık girişimi kamerada

İstanbul Fatih’te 3 şüpheli plastik kart kullanarak 2 daireye girmeye çalıştı. Başarısızlıkla sonuçlanan hırsızlık girişimi kameralara yansıdı.
Hırsızlık girişimi kamerada
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kapüşonlarla yüzünü gizlemeye çalışan şüpheliler ağır adımlarla merdivenleri çıkıyor. Biri önden dairenin kapısını açmaya çalışırken iki kişide arkasında gözcülük yapıyor. İlk dairenin kapısını plastik kartla açamayan şüpheliler diğer kapıya yöneliyor. İkinci denemede de başarısız olan şüpheliler apartmandan ayrılıyor.