(Özel) Fenerbahçe Kongre üyesi iş adamı evinde ölü bulundu

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi iş adamı Oğuzhan Sarıoğlu evinde ölü bulundu. Kısa süre önce korona virüse yakalandığı öğrenilen Sarıoğlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polisin çalışması sürüyor.
Korona testi pozitif çıkmıştı
Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlu bir süre önce Covid-19 şüphesiyle test yaptırmış ve sonucu pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine 41 yaşındaki Sarıoğlu yaşadığı evde kendini izole etmeye başlamıştı. Onunla son olarak önceki akşam konuştuğunu söyleyen apartman sakini Mustafa Selvi, “Arkadaşımız Oğuzhan Sarıoğlu bizim binada oturuyordu. Sabahtan haber alamayınca çilingir çağırdık. Çilingir de kapıyı açtı ve içeri girince vefat ettiğini gördük. Ben, çilingir ve Oğuzhan Sarıoğlu’nun bir arkadaşı vardık. Önce 112’ye daha sonra polise haber verdiler, şimdi inceliyorlar. 2 gün önce koronaya yakalanmıştı. Görüştük, sonucunu bekliyordu, sonuç da pozitif çıkmıştı. Genel durumu iyiydi ama cumartesi akşamı onu biraz sarsılmış gibi gördüm. Bana koronaya yakalandığını söyledi ve “Biraz uzak duralım, sana da bulaşmasın” dedi. Gemi parçalarıyla uğraşıyordu, bir dükkanı vardı, iş adamıydı” dedi.Oğuzhan Sarıoğlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polisin incelemeleri sürüyor.