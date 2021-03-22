(Özel) Film sahnelerinin aratmayan pompalı tüfekli kovalamaca kamerada: 1 yaralı

Esenyurt’ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahsı sokak ortasında kovalayan pompalı tüfekli saldırganlar, bir fotoğrafçı dükkanı içinde şahsı yaralayarak kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan anlar güvenlik kamerasındaYaşanan olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın kendisini kovalayan şüphelilerden kaçarak bir fotoğrafçı dükkanına sığındığı görülüyor. Dükkana gelen kar maskeli şüphelilerin pompalı tüfekle şahsı yaraladıktan sonra kaçtıkları görülüyor. Görüntülerin devamında ise yaralanan adama 112 ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.