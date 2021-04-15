(Özel) Freni tutmayan hafriyat kamyonu zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Küçükçekmece’de, freni boşaldığı ileri sürülen hafriyat kamyonunun kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yarandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Halkalı istikametine seyir halinde olan Alparslan K., idaresindeki 34 YM 4625 plakalı hafriyat kamyonunun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Sezer A, idaresindeki 34 BMC 643 BMW otomobile arkadan çarptı. Daha sonra otomobil bekleyen servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs de ileride park halindeki başka otomobile çarparak durabildi.

Meydana gelen zincirleme kazada otomobil sürücüsü Ömer Sezer A. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, hafriyat sürücüsü Alparlan K.’yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Polisin güvenlik önleminin aldığı yolda trafik tek şeritten sağlandı. Daha sonra kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

Şirketinin servis minibüsünün kazada hasar gördüğünü belirten Fatih Murat Can, “Bir tane kamyon hızlı geliyormuş, önündeki araca vuruyor. O da önündekine vuruyor. En sonda da servis minibüsü de park halindeki aracımıza vuruyor. Otomobilde yaralılar var ama sayısını bilmiyorum” dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafriyat kamyonun çarptığı otomobil, bekleyen bir minibüse çarpıyor. O ada çarpmanın etkisiyle park halindeki başka bir otomobile çarpıyor.