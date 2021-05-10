(Özel) FSM Köprüsü’ndeki kazada hayatını kaybeden motor tutkunu gencin, tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde motosikletle ön tekerleğini kaldırarak gittiği esnada kaza yaparak hayatını kaybeden 22 yaşındaki gencin, tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı.
Tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktıİhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni ambulans ile Beykoz Devlet Hastanesine götürüldü. Öte yandan gencin İstanbul’un birçok noktasında motosikletle tek tekerlek üzerinde gittiği o tehlikeli anları görüntüleri ortaya çıktı.