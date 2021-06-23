(ÖZEL) Gaziosmanpaşa’da güvenlik kameralı önlem zehir tacirlerini kurtarmadı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis ekipleri bir miktar bonzai maddesi ile beraber 3 şüpheliyi yakaladı. Baskında, uyuşturucu satışının yapıldığı adreslerin sokağa yerleştirilen güvenlik kameralarıyla izlendiği ortaya çıktı.
Adreslerin içerisinde yapılan aramalarda poşetlere konarak çatı arasına saklanmış bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin baskın düzenlediği adreslerin bulunduğu sokağa yerleştirilmiş güvenlik kameraları da polisin dikkatinden kaçmadı. Evin içerisinde bulunan ekranlardan sokaktaki hareketliliği gözleyen şüphelilerin herhangi bir polis baskınına karşı bu şekilde tedbir aldıkları öğrenildi.Şüphelilerden Sercan Ö. ve Murat D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Altan G. ise, serbest bırakıldı.