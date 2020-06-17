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(Özel) Giysi kumbarasını akıl almaz yöntemle boşalttılar

İSTANBUL'DA BİR KİŞİ İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KONULAN KULLANILMIŞ GİYSİ VE AYAKKABI KUMBARASI’NDAKİ EŞYALARI ÇUVALLARA DOLDURDU. O ANLAR BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI.

(Özel) Giysi kumbarasını akıl almaz yöntemle boşalttılar

İstanbul’da bir kişi ihtiyaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası’ndaki eşyaları çuvallara doldurdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Kağıt toplayan şahıs giysi kumbarasından içeri bir çocuğu girdirdi. İçerideki çocuğun koyduğu eşyaları şahıs kapaktan alarak el arabasına koydu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Apartmanda yaşayan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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