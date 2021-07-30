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(Özel) Güngören’de boğazına cisim kaçan çocuğu ailesi koşarak hastaneye yetiştirdi

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Güngören’de evde oynarken boğazına bir cisim kaçan çocuğu, ailesi koşarak hastaneye yetiştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Özel) Güngören’de boğazına cisim kaçan çocuğu ailesi koşarak hastaneye yetiştirdi
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Güngören’de evde oynarken boğazına bir cisim kaçan çocuğu, ailesi koşarak hastaneye yetiştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi’nde yaşandı. Evinde oyun oynayan çocuğun boğazına bir cisim kaçtı. Çocuğun nefes almakta zorlandığını gören aile, koşarak en yakın hastaneye gitti. Hastanede çocuğa müdahale edilerek boğazına kaçan cisim çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Ailenin çocuklarını kurtarmak için hastaneye koşma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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