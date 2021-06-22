(Özel) Hadımköy’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

banner4243

İstanbul Arnavutköy’de bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında otomobil tarlaya uçarken, kazada 2 kişi yaralandı.

(Özel) Hadımköy’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
banner3909

İstanbul Arnavutköy’de bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında otomobil tarlaya uçarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 da Arnavutköy Hadımköy - Yassıören yolu üzerinde meydana geldi. Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde ilerleyen otomobili fark etmeyerek çarpan kamyonet otomobili tarlaya uçurdu. Bariyerlere çarparak tarlaya uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza sonrası trafik oluşan yolda çalışma başlattı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Eşi tarafından öldürülen Arzu Rahman Güney ve...
Eşi tarafından öldürülen Arzu Rahman Güney ve...
  1. ASAYİŞ

banner3974

banner3552

banner4324

banner3841