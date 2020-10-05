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(ÖZEL) Haliç Metro Köprüsünden tehlikeli atlayış

Haliç Metro Köprüsüne gelen 4 kişi, eğlence amaçlı canlarını hiçe sayıp köprüden aşağı atladı. Gençlerin tehlikeli anlarını kayda almak isteyen vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

(ÖZEL) Haliç Metro Köprüsünden tehlikeli atlayış

Haliç Metro Köprüsüne gelen 4 kişi, eğlence amaçlı canlarını hiçe sayıp köprüden aşağı atladı. Gençlerin tehlikeli anlarını kayda almak isteyen vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Dün akşam saatlerinde Haliç Metro Köprüsüne çıkan kimliği belirsiz 4 genç, eğlence amaçlı denize atladı. Metrelerce yükseklikten tehlikeli bir biçimde atlayan gençler kameralara yansırken görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Gençlerin yapılan uyarıların ardından atlayışlarına son verdikleri öğrenildi. Öte yandan gençlerin o anlarını kayda almak ve izlemek isteyen vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

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