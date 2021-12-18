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Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M.T. idaresindeki 41 B 1867 plakalı Toyota marka otomobil ile 41 J 0368 plakalı Isuzu marka özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada araçlar elektrik panosuna çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan kadın sürücü E.M.T., otobüs şoförü İ.S. ile otobüste bulunan F.T. ve M.D. yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulunarak en yakın hastaneye götürdü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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