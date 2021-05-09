(Özel) Hamburgerci dükkanında okey masasına baskın kamerada

Kağıthane ve Beyoğlu’nda polis ekipleri, tam kapanmada sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen faaliyet gösteren iş yerlerine baskın düzenledi. Baskın anları kameralara yansırken, hamburgerci dükkanında okey oynayan grubun da aralarında olduğu 45 kişiye toplam 156 bin 15 lira idari para cezası uygulandı.
45 kişiye 156 bin 15 lira cezaBeyoğlu’nda ise polis ekipleri bir kıraathanenin yasağa rağmen faaliyet gösterdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine adrese baskın düzenleyen polis, içerinin dolu olduğunu gördü. Okey oynayan ve kuralları hiçe sayan 20 kişiye “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet” suçundan idari para cezası uygulandı. İki ilçede yapılan denetimlerde toplam 156 bin 15 lira cezai işlem uygulandı. Baskın anları ise kameralara yansıdı.