(Özel) Hamile karısını sokak ortasında dövdü

Bağcılar’da bir şahıs, hamile karısını sokak ortasında yumruk ve tekmelerle dövdü. Sokakta bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın, eşinden şikayetçi olmadı.
Kocasından şikayetçi olmadıYaşanan o anlar bir vatandaş tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şahıs önce karısıyla tartışıyor daha sonra da yumruk ve tekmelerle vurmaya başlıyor. Kadın yere düşüyor ancak adam vurmaya devam ediyor. Bu sırada araya giren vatandaşlar adamı kadının yanından uzaklaştırıyor. Bu sırada vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından şahıs emniyete götürülürken kadın kocasından şikayetçi olmadı.