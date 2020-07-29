Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Esenyurt Kaymakamlığına bağlı Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında yaşandı. İddialara göre, Murat A. (44), eline aldığı ekmek bıçağı ile yardımlaşma vakfına gelerek, işlem yapan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Şahıs, vakıf çalışanlarını tehdit edip, yardım alamazsa intihar edeceği tehdidinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt Polis Amirliği ekipleri sevk edildi. Vakfa gelen müzakereci polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Hapisten yeni çıktığı öğrenilen Murat A., uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek emniyete götürüldü.
(Özel) Hapisten yeni çıkan şahıs bıçakla sosyal yardımlaşma vakfını bastı
ESENYURT KAYMAKAMLIĞINA BAĞLI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI'NA GELEN ELİ BIÇAKLI BİR KİŞİ, KENDİSİNE YARDIM VERİLMEDİĞİNİ SÖYLEYEREK ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI. ÇEVREDEKİLERİ TEHDİT EDİP İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEYEN ŞAHSIN HAPİSTEN YENİ ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ.
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