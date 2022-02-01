(Özel) Hayat kurtaran tesadüf

Bursa’da direksiyon başında kalp krizi geçiren dolmuş şoförü tramvay direğine çarptı. İlk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçen sağlıkçı yaptı.

Olay Atatürk Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon başında fenalaşan dolmuş şoförü, aracın kontrolünü kaybederek tramvay direğine çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar fenalaşan adamı görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay esnasında yoldan geçen bir sağlık personeli kalp krizi geçiren yaşlı adama ilk müdahalesini yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran adama yerde dakikalarca kalp masajı yaptı. Kalbi yeniden çalışmaya başlayan yaşlı adam ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. O anlar bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.