(Özel) Hayvan sahiplenmek isterken ‘Interpol’ tuzağıyla 350 bin TL dolandırıldı

Maltepe’de ücretsiz hayvan sahiplenmek isterken dolandırıcıların ağına düşen genç kadın, 350 bin lira dolandırıldı. Sahte belgeler düzenleyip ‘Interpol’den arıyoruz’ diyen dolandırıcıların hakkında yakalama kararı çıkartılacağını söyleyerek korkuttukları kadın, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
“Tam 350 bin lira dolandırıldı”
Olaya ilişkin konuşan mağdurun avukatı Sinan Keskin, “Ücretsiz hayvan sahiplenmek isteyen müvekkilim bir site üzerinden hayvan sahibi olduğunu iddia eden ve ilan veren kişiyle iletişime geçiyor. Karşı taraf ilk olarak köpeğin Londra’da olduğunu ve bazı kargo masraflarının karşılanması gerektiğini belirterek para talebinde bulunuyor. Köpek müvekkilime ulaşmayınca karşı taraf tehdit ve şantaja başvuruyor. Son olarak ise yine aynı ekibin içerisinde bulunan kişiler sahte belgeler düzenleyerek müvekkilime Whatsapp üzerinden ‘uluslararası hayvan ticareti’ yaptığını belirterek ya para cezasını ödemesini ya da hakkında yakalama kararı çıkartılacağını belirtiyor. Bu olaylar sonrası müvekkilim tam 350 bin lira dolandırıldı. Bizim bu belirttiğimiz olayların tamamı resmi ve dekontludur. Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık, Siber Suçlarla Mücadele’ye resmi yazısını yazdı. Şüphelilerin isim ve adresleri tespit edildi. Bizim beklentimiz şu ki savcılık makamının adresleri tespit edilen şüpheliler için bir an önce arama, yakalama, el koyma ve tutuklama tedbirlerini hükmetmesidir” diye konuştu.